KP Aktie
ISIN: KR7009811001
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13.10.2026 18:15:26
How will emergency rule in Pakistan's KP affect Afghan ties?
Pakistan's decision to suspend Khyber Pakhtunkhwa's provincial government could further strain already tense relations between Islamabad and Kabul.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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