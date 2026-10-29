SUPPORT Aktie
WKN DE: A41AE3 / ISIN: JP3322820006
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29.10.2026 06:00:26
How will John Healey’s energy support package affect you?
Chancellor’s ‘new course’ includes a £100 one-off payment, low-carbon upgrade loans and an end to standing charges
John Healey has unveiled a package of support for households being buffeted by “global economic storms”.
“I’m setting a new course to get energy costs down in line with Europe,” the chancellor said in his maiden budget. In the long term, he hopes that changes in how Britain covers the cost of renewables and grid upgrades will “drive down all aspects of energy bills”.Continue reading...
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