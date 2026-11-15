The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
|
15.11.2026 13:02:00
How Will the Market React to a Potential Fed Rate Hike in December? Here's What History Suggests.
The Federal Reserve is widely expected to raise interest rates at its Dec. 9 meeting. CME FedWatch data indicated an 86.8% probability of a 25-basis-point (one-quarter of a percentage point) hike to 4%–4.25% and a 13.2% probability of a 50-basis-point (half percentage point) hike to 4.25%–4.50% during trading on Nov. 11.
Investors have already started reacting to changing rate expectations. After October inflation exceeded expectations, the two-year Treasury yield jumped about 18 basis points on Nov. 10. The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) fell 0.38% on that day. However, the large-cap stock index rebounded 1.3% on Nov. 11, helped by a rally in artificial intelligence (AI) stocks.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu The Market Limited Registered Shs
Analysen zu The Market Limited Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.