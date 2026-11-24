Duke Energy Aktie
WKN DE: A1J0EV / ISIN: US26441C2044
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24.11.2026 16:30:02
How Would Duke Energy Stock Hold Up in a Market Crash?
Duke Energy (NYSE:DUK) fell approximately 37% during the COVID-19 market crash in 2020, compared with a roughly 34% decline in the S&P 500. During the 2008 financial crisis, however, Duke held up much better, falling about 39% compared with a 55% decline in the S&P 500.
So while Duke Energy does have some defensive characteristics, history suggests you shouldn't expect its stock to escape a market crash unscathed.
Unlike companies selling discretionary products, Duke Energy provides essential services that households and businesses continue using during economic downturns. More specifically, the company provides electricity to approximately 8.7 million customers across six states and natural gas service to another 1.6 million customers.
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