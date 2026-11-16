Howa Machinery gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Howa Machinery hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 30,97 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -19,940 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,02 Prozent auf 5,79 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6,58 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at