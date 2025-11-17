Howa Machinery stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Howa Machinery präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -19,94 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Howa Machinery ein EPS von 28,73 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,16 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,58 Milliarden JPY ausgewiesen.

