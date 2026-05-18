18.05.2026 06:31:29

Howa Machinery: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Howa Machinery hat sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 15,84 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Howa Machinery -8,360 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Howa Machinery mit einem Umsatz von insgesamt 7,26 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,26 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 12,19 Prozent verringert.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 61,41 JPY. Im Vorjahr waren 62,18 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 24,83 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 24,06 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at

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