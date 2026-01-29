Howard Hotels: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Howard Hotels hat am 28.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 1,29 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,61 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 53,5 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Howard Hotels 52,8 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at