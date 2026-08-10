Howard Hotels mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Howard Hotels hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,76 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,510 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 26,8 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 15,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 31,8 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at