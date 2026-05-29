Howard Hotels: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Howard Hotels lud am 27.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,47 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,590 INR je Aktie generiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,20 Prozent auf 44,1 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 48,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,370 INR, nach 0,470 INR im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Howard Hotels im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 3,37 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 156,13 Millionen INR im Vergleich zu 161,57 Millionen INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at