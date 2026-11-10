Howard Hughes Holdings Aktie

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ISIN: US44267T1108

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10.11.2026 22:15:02

Howard Hughes: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 6, 2026, Howard Hughes (NYSE:HHH) announced plans to pivot toward an asset-light real estate model while scaling its insurance business. Shifting capital from physical buildings to higher-return opportunities alters how the company compounds value for shareholders over the next five years.

Management offers three takeaways on how this strategic transition works.

Capital locked up in commercial buildings earns lower returns than insurance operations. Partnering with third-party investors allows management to extract cash, generate fee revenue, and retain control of its master planned communities, which are large-scale, long-term property developments.

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