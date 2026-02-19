Howard Hughes Holdings Aktie
ISIN: US44267T1108
|
20.02.2026 00:37:43
Howard Hughes Just Got a New $11 Million Investor. Is the $82 Stock Undervalued?
On February 17, 2026, Connecticut-based H/2 Credit Manager disclosed a new position in Howard Hughes Holdings (NYSE:HHH), acquiring 140,268 shares in an estimated $11.19 million trade.According to a SEC filing dated February 17, 2026, H/2 Credit Manager LP established a new stake in Howard Hughes Holdings by acquiring 140,268 shares. The quarter-end value of the position increased by $11.19 million, reflecting both the purchase and stock price movement.Howard Hughes Holdings is a leading U.S. real estate developer and operator with a diversified portfolio spanning operating assets, master planned communities, and strategic developments. The company leverages its integrated platform to create large-scale, mixed-use environments that drive recurring income and long-term asset appreciation.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Howard Hughes Holdings Inc Exdistribution
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Howard Hughes Holdings Inc Exdistribution
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
