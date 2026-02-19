Howard Hughes Holdings Aktie

Howard Hughes Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: US44267T1108

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.02.2026 00:37:43

Howard Hughes Just Got a New $11 Million Investor. Is the $82 Stock Undervalued?

On February 17, 2026, Connecticut-based H/2 Credit Manager disclosed a new position in Howard Hughes Holdings (NYSE:HHH), acquiring 140,268 shares in an estimated $11.19 million trade.According to a SEC filing dated February 17, 2026, H/2 Credit Manager LP established a new stake in Howard Hughes Holdings by acquiring 140,268 shares. The quarter-end value of the position increased by $11.19 million, reflecting both the purchase and stock price movement.Howard Hughes Holdings is a leading U.S. real estate developer and operator with a diversified portfolio spanning operating assets, master planned communities, and strategic developments. The company leverages its integrated platform to create large-scale, mixed-use environments that drive recurring income and long-term asset appreciation.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Howard Hughes Holdings Inc Exdistribution

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Howard Hughes Holdings Inc Exdistribution

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03:48 KW 8: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
20.02.26 KW 8: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
20.02.26 Depot-Check: Wo Warren Buffett im vierten Quartal investiert ist
15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen