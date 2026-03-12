Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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12.03.2026 19:30:00
Howard Schultz joins ‘Billionaire Bunker’ residents Zuckerberg and Bezos in move to Florida
Several Big Tech execs headed to the Sunshine State. And many of them moved within the last few months.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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