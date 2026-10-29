Howmet Aerospace Aktie
WKN DE: A2PZ2D / ISIN: US4432011082
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29.10.2026 12:09:21
Howmet Aerospace Inc. Profit Climbs In Q3
(RTTNews) - Howmet Aerospace Inc. (HWM) announced earnings for its third quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $567 million, or $1.42 per share. This compares with $385 million, or $0.95 per share, last year.
Excluding items, Howmet Aerospace Inc. reported adjusted earnings of $584 million or $1.46 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 29.4% to $2.703 billion from $2.089 billion last year.
Howmet Aerospace Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $567 Mln. vs. $385 Mln. last year. -EPS: $1.42 vs. $0.95 last year. -Revenue: $2.703 Bln vs. $2.089 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.49 To $ 1.51 Next quarter revenue guidance: $ 2.740 B To $ 2.760 B Full year EPS guidance: $ 5.49 To $ 5.51 Full year revenue guidance: $ 10.290 B To $ 10.310 B
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