Howmet Aerospace Aktie
WKN DE: A2PZ2D / ISIN: US4432011082
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06.08.2026 13:19:13
Howmet Aerospace Inc. Reports Rise In Q2 Income
(RTTNews) - Howmet Aerospace Inc. (HWM) revealed earnings for its second quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $534 million, or $1.33 per share. This compares with $407 million, or $1.00 per share, last year.
Excluding items, Howmet Aerospace Inc. reported adjusted earnings of $534 million or $1.33 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 24.1% to $2.547 billion from $2.053 billion last year.
Howmet Aerospace Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $534 Mln. vs. $407 Mln. last year. -EPS: $1.33 vs. $1.00 last year. -Revenue: $2.547 Bln vs. $2.053 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.34 To $ 1.36 Next quarter revenue guidance: $ 2.565 B To $ 2.585 B Full year EPS guidance: $ 5.23 To $ 5.31 Full year revenue guidance: $ 10.000 B To $ 10.100 B
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