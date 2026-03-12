Howtelevision,Inc Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Howtelevision,Inc Registered hat am 11.03.2026 die Bilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 11,65 JPY. Im Vorjahresquartal waren 9,60 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 658,1 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 532,7 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 35,51 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 89,36 JPY erwirtschaftet worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Howtelevision,Inc Registered mit einem Umsatz von insgesamt 2,56 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,17 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 18,05 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at