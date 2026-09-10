Howtelevision,Inc Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Howtelevision,Inc Registered hat am 09.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.07.2026 abgelaufen war.

Howtelevision,Inc Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 34,78 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 58,56 JPY je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Howtelevision,Inc Registered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,03 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 829,1 Millionen JPY im Vergleich zu 829,4 Millionen JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at