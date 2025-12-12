Howtelevision,Inc Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Howtelevision,Inc Registered präsentierte am 10.12.2025 die Bilanzzahlen zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 17,51 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 12,20 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,25 Prozent zurück. Hier wurden 492,1 Millionen JPY gegenüber 493,3 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at