|
12.12.2025 06:31:28
Howtelevision,Inc Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Howtelevision,Inc Registered präsentierte am 10.12.2025 die Bilanzzahlen zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 17,51 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 12,20 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,25 Prozent zurück. Hier wurden 492,1 Millionen JPY gegenüber 493,3 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: ATX und DAX vor festerem Start -- Asiens Börsen legen am Freitag teils kräftig zu
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren vor dem Wochenende zu moderaten Aufschlägen. Vor dem Wochenende verzeichnen die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.