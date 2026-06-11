Howtelevision,Inc Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Howtelevision,Inc Registered hat am 10.06.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.04.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 34,81 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Howtelevision,Inc Registered 6,11 JPY je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 42,67 Prozent auf 825,4 Millionen JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 578,6 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at