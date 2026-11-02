HOYA: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

HOYA gab am 30.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,33 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,10 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 1,63 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,59 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at