HOYA: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

HOYA hat am 30.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 270,54 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 145,35 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 244,72 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 220,85 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

