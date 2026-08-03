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03.08.2026 06:31:29
HOYA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
HOYA veröffentlichte am 31.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,23 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,05 USD je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,27 Prozent auf 1,60 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,52 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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