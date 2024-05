HOYA öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

HOYA hat am 15.05.2024 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2024 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 162,70 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 119,66 JPY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 196,82 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HOYA 185,77 Milliarden JPY umgesetzt.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 135,34 JPY gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 194,61 Milliarden JPY ausgegangen.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 515,49 JPY beziffert, während im Vorjahr 469,76 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 762,61 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 723,58 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 489,81 JPY gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 760,22 Milliarden JPY, befunden.

Redaktion finanzen.at