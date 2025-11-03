HOYA öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

HOYA präsentierte in der am 31.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 161,96 JPY. Im Vorjahresviertel hatte HOYA 151,97 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 234,49 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HOYA 214,66 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at