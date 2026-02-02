|
02.02.2026 06:31:29
HOYA: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
HOYA hat am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,76 USD gegenüber 0,950 USD im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal hat HOYA 1,59 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,45 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
