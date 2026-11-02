HOYA stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

HOYA hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 211,85 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 161,95 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,94 Prozent auf 260,15 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 234,49 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at