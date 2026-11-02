|
02.11.2026 06:31:29
HOYA stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
HOYA hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 211,85 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 161,95 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,94 Prozent auf 260,15 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 234,49 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!