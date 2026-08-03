HOYA verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

HOYA veröffentlichte am 31.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 196,61 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 151,24 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat HOYA im vergangenen Quartal 255,74 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HOYA 220,41 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at