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08.06.2026 23:46:33
Hoyle Schweitzer, Who Brought Windsurfing to the Masses, Dies at 93
With his friend Jim Drake, he built the Windsurfer, a sailboard that was cheaper and more portable than most sailboats. It became a global phenomenon.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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