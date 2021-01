Hoymiles bringt S-Miles Cloud auf den Markt, eine neue leistungsstarke Plattform zur Echtzeit-Überwachung von Solarkraftwerken mit mobiler App und Browser

HANGZHOU, China, 15. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Hoymiles Power Electronics Inc. („Hoymiles"), ein führender Hersteller von Mikrowechselrichtern, hat kürzlich die brandneue S-Miles Cloud-Plattform für die visualisierte Echtzeit-Überwachung von Solarstromerzeugungsanlagen vorgestellt. Wichtige Feldgeräte können mit der S-Miles Cloud-Plattform verbunden werden. Mit den IoT-gestützten Datenerfassungsgeräten kann die Plattform die Leistungseffektivität von Arrays verfolgen, Status-Updates zu einzelnen Modulen bereitstellen und über etwaige Fehlfunktionen informieren.

„Unsere neue und verbesserte Version der Überwachungsplattform steht im Einklang mit der Mission von Hoymiles, elektrische Energie ‚intelligenter' zu machen, die Möglichkeiten der Cloud-Datenverarbeitung zu verbessern und die Datenreaktionszeit der Edge-Computing-Gateways zu verlängern. Durch die Bereitstellung eines breiten Spektrums an intelligenten Überwachungs-, Betriebs- und Wartungsfunktionen können wir unseren Kunden einen Mehrwert bieten, und darauf liegt unser Hauptaugenmerk", so Zhao Yi, stellvertretender Geschäftsführer und Leiter des Forschungs- und Entwicklungszentrums von Hoymiles.

Als mobile App oder über einen Webbrowser zugänglich, bietet die S-Miles Cloud-Plattform ein leistungsstarkes und einfach zu bedienendes Portal zur effektiven Wartung von Solarkraftwerken. Durch den benutzerfreundlichen Installationsprozess kann die Integration der Plattform in ein bestehendes Array schnell und einfach erfolgen. Die neu aktualisierte Plattform verfügt über eine übersichtliche und einfache Dashboard-Oberfläche, die mit Blick auf die Endbenutzer entwickelt wurde, um eine klarere visuelle Datenanzeige und zusätzliche Optionen für tiefgreifende Analysen zu ermöglichen. Das Upgrade beinhaltet auch eine Echtzeit-Fortschrittsverfolgung für Hardware-Updates, die einen Fortschrittsbalken anzeigt und detaillierte Erklärungen zu auftretenden Fehlern liefert.

Unterstützt wird die verbesserte Darstellung für den Endanwender durch eine optimierte technische Struktur, die Daten sammelt, analysiert und verteilt. Die aktualisierte S-Miles Cloud-Plattform kann nun eine synchronisierte Datenanalyse anbieten. Da es sich um eine Cloud-basierte Anwendung handelt, wird die Datenverarbeitung durch eine parallele Rechenarchitektur abgeschlossen, die eine optimale Nutzung aller CPUs innerhalb des Clusters ermöglicht und eine offene Anwendungsprogrammierschnittstelle für plattformübergreifende Kommunikation, Datenfreigabe und Remote-Betrieb über eine TCP-Buchsenanschluss unterstützt. Die Plattform ist auch mit den neuesten und fortschrittlichsten Hardware-Angeboten von Hoymiles, den DTU-Pro, DTU-Lite und der neuen Sub-1G-Version der Mikrowechselrichter, kompatibel.

Durch die Standardisierung von Daten in einem Kraftwerk können die Betreiber genauere datengestützte Entscheidungen bezüglich des Betriebs vor Ort treffen, die eine optimierte Energieerzeugung ermöglichen. Die neue S-Miles Cloud-Plattform liefert nicht nur genaue und zeitnahe Statusberichte, sondern enthält auch neue Indikatoren zur Anzeige der selbst erzeugten Energieeingänge und -ausgänge für die Solarstation, um den Gesamtstatus der Energieerzeugung klarer abzubilden.

Informationen zu Hoymiles

Hoymiles wurde 2012 gegründet und ist einer der führenden Hersteller von Mikrowechselrichtern, der MLPE-Lösungen (Module-Level Power Electronics) für Solarinvestoren und Endverbraucher anbietet. Die Mikrowechselrichter von Hoymiles (4-in-1-Gerät & 2-in-1-Gerät) sind für ihre Technologie anerkannt und wurden von der CSA Group im Rahmen des CEC-gewichteten Effizienz-Tests drei Jahre in Folge als weltweit bester Mikrowechselrichter eingestuft. Derzeit werden die Mikrowechselrichter von Hoymiles in zahlreichen kommerziellen und privaten Dachinstallationen in verschiedenen Ländern und Regionen wie Amerika, Europa und Asien eingesetzt.