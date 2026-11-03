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03.11.2026 06:31:28
Hoymiles Power Electronics A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Hoymiles Power Electronics A präsentierte in der am 31.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,98 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0,620 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 632,8 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 98,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 318,0 Millionen CNY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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