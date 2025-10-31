Hoymiles Power Electronics A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Hoymiles Power Electronics A hat sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Hoymiles Power Electronics A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,62 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,470 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 11,18 Prozent auf 318,0 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 358,0 Millionen CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at