02.03.2026 06:31:29

Hoymiles Power Electronics A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Hoymiles Power Electronics A gab am 27.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,83 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,800 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hoymiles Power Electronics A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,32 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 608,7 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 727,4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,39 CNY gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 1,04 Milliarden CNY taxiert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,310 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 2,79 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,39 Prozent auf 1,93 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1,98 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,747 CNY sowie einem Umsatz in Höhe von 2,29 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:17 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9
28.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen