02.03.2026 06:31:29
Hoymiles Power Electronics A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Hoymiles Power Electronics A gab am 27.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,83 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,800 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hoymiles Power Electronics A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,32 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 608,7 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 727,4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,39 CNY gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 1,04 Milliarden CNY taxiert.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,310 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 2,79 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,39 Prozent auf 1,93 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1,98 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,747 CNY sowie einem Umsatz in Höhe von 2,29 Milliarden CNY gerechnet.
