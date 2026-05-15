Hoyne Bancorp: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Hoyne Bancorp ließ sich am 12.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hoyne Bancorp die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei -0,02 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,12 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at