Hoyne Bancorp stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hoyne Bancorp hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,02 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hoyne Bancorp ein EPS von 0,010 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,9 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at