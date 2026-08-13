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13.08.2026 06:31:29
Hoyne Bancorp vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Hoyne Bancorp hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,01 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hoyne Bancorp -0,050 USD je Aktie verdient.
Das vergangene Quartal hat Hoyne Bancorp mit einem Umsatz von insgesamt 5,8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 28,26 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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