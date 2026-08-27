Dollar Tree Aktie
WKN DE: A0NFQC / ISIN: US2567461080
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27.08.2026 14:10:49
HP, Best Buy Dollar Tree And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday’s Pre-Market Session
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Nachrichten zu Dollar Tree Inc
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26.08.26
|Ausblick: Dollar Tree präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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25.08.26
|S&P 500-Papier Dollar Tree-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dollar Tree-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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24.08.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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18.08.26
|S&P 500-Wert Dollar Tree-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dollar Tree von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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12.08.26
|Erste Schätzungen: Dollar Tree zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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11.08.26
|S&P 500-Wert Dollar Tree-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dollar Tree von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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04.08.26
|S&P 500-Wert Dollar Tree-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dollar Tree von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
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28.07.26
|S&P 500-Papier Dollar Tree-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dollar Tree von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
Analysen zu Dollar Tree Inc
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Aktien in diesem Artikel
|Best Buy Co. Inc.
|67,92
|-9,54%
|Dollar Tree Inc
|109,28
|-3,36%
|Hewlett-Packard Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|49 260,00
|3,97%
|HP Inc (ex Hewlett-Packard)
|25,33
|-3,65%
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Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigte sich im Plus. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.