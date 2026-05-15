HP Adhesives: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

HP Adhesives gab am 12.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,26 INR. Im Vorjahresquartal hatten 0,460 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 578,2 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 13,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HP Adhesives 668,3 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,390 INR gegenüber 1,99 INR im Vorjahr.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat HP Adhesives 2,49 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,42 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 2,53 Milliarden INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at