HP: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

HP hat sich am 27.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,49 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,420 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 14,41 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,05 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at