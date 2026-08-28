HP: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

HP gab am 26.08.2026 die Zahlen für das am 31.07.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,71 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte HP 0,800 USD je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat HP mit einem Umsatz von insgesamt 15,69 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,12 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 11,14 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at