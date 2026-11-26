HP hat am 24.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,84 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Der Umsatz wurde auf 16,00 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,72 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2,62 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte HP ein EPS von 2,65 USD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 9,40 Prozent auf 60,53 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 55,33 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at