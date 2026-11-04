HP Aktie
WKN: 851301 / ISIN: US40434L1052
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04.11.2026 13:14:05
HP Board Appoints Emma Walmsley As CEO, Succeeding Interim CEO Bruce Broussard
(RTTNews) - Wednesday, HP Inc. (HPQ) announced that its Board of Directors has appointed Emma Walmsley as Chief Executive Officer, effective January 4, 2027.
Walmsley will succeed Bruce Broussard, who has served as Interim Chief Executive Officer since February 2026.
Most recently, Walmsley served as Chief Executive Officer of GSK and has been a member of Microsoft's Board of Directors for seven years.
"We will focus on harnessing the power of the AI era and putting HP's creativity and innovation to work to unlock new sources of growth and deliver lasting value for our customers, shareholders, partners and people," said Walmsley.
In pre-market hours, HPQ was trading at $27.94, down 1.13 percent on the NYSE.
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