eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
|
03.02.2026 22:58:00
HP-Chef wechselt plötzlich zu Paypal, beide Aktien fallen
Turbulente Zeiten bei Paypal: Der CEO muss gehen, die Aktie kracht. Der neue Chef kommt von HP, das darauf nicht vorbereitet war.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
