HP hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

HP hat am 24.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.01.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 USD. Im Vorjahresviertel hatte HP 0,590 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14,44 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 13,44 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at