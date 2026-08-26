HP Inc. Reveals Decline In Q3 Income

(RTTNews) - HP Inc. (HPQ) reported earnings for third quarter that Drops, from last year

The company's earnings came in at $661 million, or $0.71 per share. This compares with $763 million, or $0.80 per share, last year.

Excluding items, HP Inc. reported adjusted earnings of $772 million or $0.83 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 12.5% to $15.677 billion from $13.932 billion last year.

HP Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $661 Mln. vs. $763 Mln. last year. -EPS: $0.71 vs. $0.80 last year. -Revenue: $15.677 Bln vs. $13.932 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.69 To $ 0.79 Full year EPS guidance: $ 3.19 To $ 3.29