HP Aktie

HP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851301 / ISIN: US40434L1052

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12.03.2026 13:32:00

HP-PCs: Angreifer können sich höhere Rechte über UEFI-Lücken verschaffen

Computer von HP sind über mehrere Schwachstellen im UEFI und Device Manager angreifbar.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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