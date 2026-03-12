HP Aktie
WKN: 851301 / ISIN: US40434L1052
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12.03.2026 13:32:00
HP-PCs: Angreifer können sich höhere Rechte über UEFI-Lücken verschaffen
Computer von HP sind über mehrere Schwachstellen im UEFI und Device Manager angreifbar.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu HP Inc (ex Hewlett-Packard)
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06.03.26
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24.02.26
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20.02.26
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