27.11.2025 06:31:28
HP stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
HP hat am 25.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.10.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,84 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,930 USD je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,55 Prozent auf 14,64 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,00 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 2,65 USD. Im Vorjahr hatte HP 2,81 USD je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahr hat HP im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 4,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 55,30 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 53,15 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
