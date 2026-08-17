HPC SYSTEMS präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

HPC SYSTEMS hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

HPC SYSTEMS hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 13,54 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 7,11 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,45 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,53 Milliarden JPY ausgewiesen.

HPC SYSTEMS hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 119,57 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 101,59 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 7,91 Milliarden JPY gegenüber 7,06 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at