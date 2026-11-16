HPC SYSTEMS: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

HPC SYSTEMS hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 18,60 JPY. Im Vorjahresviertel waren 27,55 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,78 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,93 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at