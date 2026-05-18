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18.05.2026 06:31:29
HPC SYSTEMS verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
HPC SYSTEMS präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 73,82 JPY. Im Vorjahresviertel waren 60,17 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 3,11 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 21,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,55 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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