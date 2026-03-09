Hewlett Packard Enterprise Aktie

Hewlett Packard Enterprise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A140KD / ISIN: US42824C1099

Zahlen präsentiert 09.03.2026 21:19:00

HPE-Aktie dennoch im Plus: Hewlett Packard Enterprise enttäuscht die Markterwartungen

Am Montag steht die Bilanz von Hewlett Packard Enterprise auf der Agenda. So fielen die Zahlen des Unternehmens aus.

Für Hewlett Packard Enterprise ist das erste Geschäftsquartal des Geschäftsjahres 2026 mit einem sinkenden Gewinn zu Ende gegangen. Das Ergebnis je Aktie fiel von 0,44 US-Dollar auf 0,31 US-Dollar und lag damit deutlich unter den Analystenschätzungen, die sich im Vorfeld auf 0,587 US-Dollar belaufen hatten.

Der Umsatz verbesserte sich im Berichtsquartal daneben von 7,85 Milliarden US-Dollar auf 9,3 Milliarden US-Dollar - hier hatten die Expertenschätzungen im Vorfeld bei 9,35 Milliarden US-Dollar gelegen.

Die HPE-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NYSE 1,17 Prozent höher bei 22,07 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

Hewlett Packard Enterprise Co. 19,04 5,14% Hewlett Packard Enterprise Co.

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

