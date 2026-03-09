Hewlett Packard Enterprise Aktie
HPE-Aktie dennoch im Plus: Hewlett Packard Enterprise enttäuscht die Markterwartungen
Für Hewlett Packard Enterprise ist das erste Geschäftsquartal des Geschäftsjahres 2026 mit einem sinkenden Gewinn zu Ende gegangen. Das Ergebnis je Aktie fiel von 0,44 US-Dollar auf 0,31 US-Dollar und lag damit deutlich unter den Analystenschätzungen, die sich im Vorfeld auf 0,587 US-Dollar belaufen hatten.
Der Umsatz verbesserte sich im Berichtsquartal daneben von 7,85 Milliarden US-Dollar auf 9,3 Milliarden US-Dollar - hier hatten die Expertenschätzungen im Vorfeld bei 9,35 Milliarden US-Dollar gelegen.
Die HPE-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NYSE 1,17 Prozent höher bei 22,07 US-Dollar.
